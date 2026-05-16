NOUVELLE PUBLICATION-La directrice du centre des médicaments de la FDA limogée après le départ du commissaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'orthographe du prénom de la directrice par intérim: « Tracy » au lieu de « Tracey » au paragraphe 1)

La directrice par intérim du centre des médicaments de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, Tracy Beth Hoeg, a déclaré avoir été licenciée de l'agence.

Reuters a été la première à rapporter qu' Hoeg devait quitter la FDA vendredi, quelques jours seulement après la démission du commissaire Marty Makary.

Mme Hoeg, qui a annoncé son départ via un message sur X, est une épidémiologiste et médecin du sport qui a émis des doutes sur les vaccins contre la COVID-19 pendant la pandémie.

Elle a également contribué à mener les efforts visant à réformer le calendrier de vaccination des enfants aux États-Unis en réduisant le nombre de vaccins recommandés de 17 à 11 en janvier.

Le départ de Mme Hoeg intervient dans le cadre d'un remaniement plus large du département de la Santé. La Maison Blanche a exercé un contrôle accru sur ce département ces derniers mois.

La Maison Blanche a nommé Chris Klomp au poste de numéro 2 de Kennedy, et Klomp a depuis aidé à faire venir une série de candidats plus conventionnels à des postes clés de la santé, tels que le directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et le chirurgien général.

Depuis la démission de Makary mardi, Klomp s'est efforcé de débarrasser la FDA des personnes nommées controversées et de les remplacer par des candidats plus traditionnels, selon deux de ces sources.