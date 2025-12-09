Nouvelle phase stratégique pour Ford en Europe
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 09:00
Sa stratégie reposera sur un renforcement de sa division de véhicules utilitaires Ford Pro, une expansion de sa gamme de voitures particulières Ford avec de nouveaux véhicules distincts, ainsi qu'une optimisation de son système industriel.
Le groupe américain prévoit ainsi une offensive produits en Europe avec l'introduction de nouveaux véhicules multi-énergies et abordables dont les arrivées dans les concessions devraient commencer en 2028.
Dans ce cadre, il a conclu un partenariat avec Renault en vue notamment de développer 2 véhicules électriques particuliers de marque Ford. Basés sur la plateforme Ampere de Renault, ils seront produits par ce dernier en France.
Les 2 constructeurs étudieront également la possibilité de collaborer dans le domaine des véhicules utilitaires en Europe, afin de développer et fabriquer ensemble certains véhicules utilitaires légers de marques Renault et Ford.
Par ailleurs, dans son communiqué, le groupe américain "appelle les responsables politiques européens à adapter les objectifs de CO2 aux réalités de marché, de façon à assurer une transition réussie et durable".
Valeurs associées
|13,145 USD
|NYSE
|+1,08%
A lire aussi
-
Malgré les appels internationaux à la désescalade, les affrontements se poursuivent mardi à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, où sept civils cambodgiens et trois soldats thaïlandais sont morts au total selon de nouveaux bilans. Les deux pays voisins ... Lire la suite
-
L'Union européenne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur l'utilisation par Google de contenus en ligne pour ses services d'intelligence artificielle (IA), afin de vérifier si le groupe ne commet pas des infractions aux règles de la concurrence. La démarche ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont mardi sur des variations prudentes à l'entame d'une réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 prend 0,12% à 8.117,87 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE ... Lire la suite
-
D'abord, un puissant rugissement pétrifie la forêt. Puis au loin, derrière les teks et les acacias rosis par le soleil couchant, émerge la silhouette d'une lionne. Elle s'approche lentement de la route, se frotte à un arbre puis se couche, nonchalante, entre deux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer