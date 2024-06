Nouvelle opération de rachat dans la gestion suédoise

La consolidation des sociétés de gestion indépendantes en Suède bat son plein. Le groupe financier suédois Carnegie Holding va acquérir la boutique actions Didner & Gerge Fonder, dont les actifs s’élèvent à 55 milliards de couronnes suédoises, soit près de 5 milliards d’euros. Cette dernière sera fusionnée dans Carnegie Fonder, la société de gestion de Carnegie qui gère 115 milliards de couronnes suédoises, soit 10 milliards d’euros. L’ensemble pèsera donc 170 milliards de couronnes, soit 15 milliards d’euros.

Dans le cadre de cette opération, annoncée le 5 juin, Didner & Gerge deviendra actionnaire de Carnegie Holding. Le prix de la transaction est resté confidentiel. Carnegie précise seulement qu’il se base sur la part des actifs gérés par Didner & Gerge en dehors du système de retraite par capitalisation, soit 15 milliards de couronnes.

« Avec Didner & Gerge, Carnegie Fonder franchit une nouvelle étape importante dans ses efforts pour devenir la plateforme de gestion d’actifs la plus pertinente et la plus attrayante de Suède », se félicite Andreas Uller, PDG de Carnegie Fonder et responsable de la gestion d’actifs au sein du groupe Carnegie.

Passage de témoin

Didner & Gerge a été fondée en 1994 à Uppsala par Henrik Didner et Adam Gerge, avec le lancement de Didner & Gerge Aktiefond. Depuis, cinq autres fonds actions ont été lancés. Les six fonds ont vocation à être intégrés à la gamme de 28 fonds de Carnegie Fonder.

« Trente ans après la création de la société, le moment est venu de passer la main. Adam et moi sommes très reconnaissants de la confiance que nous ont accordée tous les porteurs de parts, et c’est avec confiance que nous transmettons maintenant la responsabilité à Carnegie Fonder. Comme nous, Carnegie Fonder est synonyme d’analyse indépendante et d’investissements à long terme », a expliqué Henrik Didner, l’un des cofondateurs.

« Henrik Didner et Adam Gerge sont deux de mes idoles depuis le début, et c’est un honneur pour nous, chez Carnegie Fonder, de pouvoir assumer la responsabilité du capital d'épargne que Didner & Gerge a attiré au fil des ans. Chez Carnegie Fonder, nous sommes passionnés par la sélection de titres et par nos porteurs de parts, et nous ferons certainement de même pour tous les nouveaux porteurs de parts de Didner & Gerge », déclare de son côté Simon Blecher, le directeur des investissements de Carnegie Fonder.

Ce rapprochement fait suite au rachat récent de PriorNilsson par Indecap pour créer une société de gestion de près de 5 milliards d’euros. En novembre 2023, Öhman et Lannebo ont donné naissance à une société gérant l’équivalent de plus de 18 milliards d’euros d’actifs. Les petites structures cherchent à se regrouper pour être plus fortes, dans un secteur très concurrentiel.

Laurence Marchal