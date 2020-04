Nouvelle offre de produits de santé entraîne un changement du modèle de croissance pour Chargeurs (Chargeurs)

Au T1, la crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de COVID-19 n'a eu qu'un impact limité sur le chiffre d'affaire de Chargeurs. Plus important encore, sa réorganisation rapide autour du développement d'une nouvelle activité de production et de commercialisation de produits de santé (notamment masques, blouses, gants de protection) permettra au groupe de faire face à la crise sanitaire et économique actuelle tout offrant de nouvelles perspectives indiscutables et inespérées jusqu'ici en matière de croissance par acquisitions.

La vigueur de la demande pour les nouveaux produits développés sous la marque "Lainière Santé" s'est traduite par un carnet de commandes à court terme compris entre 250m€ et 300m€. Elle a permis à Chargeurs de maintenir ses prévisions, tablant sur un chiffre d'affaires de 750m€ en 2020 et au-delà du seuil du milliard d'euros d'ici fin 2021.

Résistance de Chargeurs Protective Films au T1

L'une des bonnes surprises du CA du T1 a été la contribution à la croissance organique des principales activités de Chargeurs malgré un environnement difficile marqué par l'épidémie de coronavirus. Un bon début d'année, encouragé par un rebond des commandes en Asie et la mise en service d'une nouvelle chaîne de production sophistiquée en Italie, a compensé le coup porté à la demande confirmé lors des dernières semaines de mars.

La majeure partie des clients de CPF ayant dû fermer boutique après le confinement imposé par les différents gouvernements, les carnets de commande se sont légèrement dégradés fin avril même s'ils ont été stables d'une année sur l'autre. Le groupe s'attend à ce que le ralentissement de l'activité lié à l'épidémie de COVID-19 se prolonge jusqu'en mars 2021. Toutefois, sa diversification géographique devrait lui permettre d'exploiter des opportunités de croissance une fois la reprise du marché enclenchée.

PCC Fashion Technologies est la division la plus sévèrement touchée

Pénalisé par la mauvaise tenue des secteurs du luxe et de la mode, le chiffre d'affaires de la division a enregistré la plus forte baisse (-14,5% lfl). En mars, l'activité a été particulièrement perturbée en France et en Italie. Les perspectives à court terme restent assez déprimées. La direction prévoit en effet une baisse du chiffre d'affaires de 75% en avril, de -50% en mai, de -25% en juin avant une stagnation jusqu'en 2021.

En réponse, Chargeurs a commencé à réorganiser sa production afin de développer une offre de produits sanitaires et de soins de santé. Cette réorientation agile permettra au groupe de satisfaire une demande croissante de nouveaux produits et de mobiliser des capacités qui sinon auraient été inutilisées, les marchés de la mode et du luxe restant sous pression.

Intégration des dernières acquisitions au sein de Chargeurs Museum Solutions

Grâce à l'intégration de la dernière acquisition en date, D&P, le chiffre d'affaires de la division a progressé de +39,5%. Cependant, la composante industrielle (Senfa Technologies) a été fortement touchée par l'épidémie de coronavirus, comme en atteste la contraction de 6,2% lfl du chiffre d'affaires du T1 de CMS. Si Chargeurs estime que la crise actuelle n'affectera pas fondamentalement la demande de services aux musées, à court terme, l'épidémie de COVID-19 devrait forcément peser sur l'activité.

Lainière Santé inaugure un nouveau paradigme de croissance pour Chargeurs

La création de facto de la cinquième division de Chargeurs, développée en réponse à la demande croissante de produits de santé de haute qualité, tant dans le B2B que dans le B2C, a constitué la plus grande surprise du trimestre. La crise sanitaire liée au COVID-19 a fait apparaître une nouvelle opportunité en matière de croissance pour Chargeurs, lui permettant de mettre à profit son expertise et de mobiliser ses capacités de production dans les textiles techniques et les films de protection, actuellement ses deux principales divisions.

Chargeurs n'aurait pas pu saisir une telle opportunité sans les investissements importants réalisés dans le cadre de son plan stratégique « Game Changers ». La réorientation des équipes commerciales, la réaffectation des capacités de production et la coordination des moyens logistiques nécessaires au développement de ce projet mettent en évidence le travail accompli par la direction ces dernières années pour réorganiser le groupe.

Compensant en intégralité la contraction attendue du chiffre d'affaires des activités traditionnelles du groupe, Lainière Santé offre également de toutes nouvelles perspectives en matière d'expansion. Cette fois-ci, la croissance est davantage de nature organique et ne repose plus sur les acquisitions. Ce changement présente l'avantage de réduire les besoins en capital et d'exclure l'hypothèse d'un nouveau financement ou d'une éventuelle augmentation de capital comme dans nos précédentes estimations. La reconduction des prévisions pour 2020 et 2021 confirme que, malgré la crise économique et sanitaire actuelle, Chargeurs est en bonne voie d'atteindre son objectif de porter son chiffre d'affaires au-delà du seuil du milliard d'euros. Contre toute attente, et malgré nos projections initiales, cette expansion sera tirée par la croissance organique.