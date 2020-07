Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle manifestation contre le président malien, la télévision publique interrompt ses programmes Reuters • 10/07/2020 à 19:36









BAMAKO, 10 juillet (Reuters) - Les opposants au président malien Ibrahim Boubacar Keïta ont de nouveau manifesté vendredi à Bamako, où la chaîne de télévision publique a dû interrompre ses émissions à la suite de l'occupation de son siège par des manifestants qui réclament sa démission. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale malienne, sur la place de l'Indépendance, derrière le mot d'ordre "trop c'est trop". Outre le siège de l'Office de radiotélévision du Mali (ORTM), des manifestants ont également tenté de s'introduire dans le bâtiment de l'Assemblée nationale. Le Mali traverse une période de tensions depuis les élections législatives de mars dernier qui aggrave une situation déjà délicate compte tenu de la présence de djihadistes. Ibrahim Boubacar Keïta, réélu pour cinq ans en 2018, s'est dit "ouvert" mercredi à la formation d'un gouvernement d'union nationale et à la dissolution de l'Assemblée à condition qu'elle ne provoque pas une nouvelle crise, mais ses opposants ont rejeté ces concessions et réclament sa démission. (Tiemoko Diallo version française Henri-Pierre André)

