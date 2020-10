Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle manifestation à Bangkok, dispersée au canon à eau Reuters • 16/10/2020 à 16:57









BANGKOK, 16 octobre (Reuters) - La police thaïlandaise a dispersé vendredi à l'aide de canons à eau plusieurs milliers de manifestants qui protestaient à Bangkok contre le gouvernement de Prayuth Chan-ocha, ancien chef de la junte militaire. Les protestataires ont bravé l'interdiction de rassemblement de plus de cinq personnes décrétée jeudi par les autorités afin de faire cesser le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis maintenant trois mois. Des dizaines de milliers de personnes avaient défilé mercredi dans les rues de la capitale pour réclamer la démission du Premier ministre et contester l'élite militaire et monarchiste au pouvoir. Les manifestants réclament une nouvelle Constitution pour remplacer la loi fondamentale élaborée par la junte militaire qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'Etat en 2014. Prayuth Chan-ocha est devenu chef d'un gouvernement "civil" depuis des élections en 2019. "Je ne démissionne pas", a déclaré Prayuth Chan-ocha à l'issue d'une réunion de son cabinet, ajoutant que les mesures d'urgence décidées par les autorités seraient appliquées pendant une période maximale de trente jours. Le roi Maha Vajiralongkorn n'a pas directement commenté les événements en cours mais affirmé à la télévision publique que la Thaïlande avait "besoin d'un peuple qui aime son pays et la monarchie". La police n'a pas encore fait un usage massif de la force contre les manifestants, dont une quarantaine ont été interpellés au cours des derniers jours. (Patpicha Tanakasempipat et Panu Wongcha-um; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.