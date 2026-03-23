Nouvelle homologation de la FDA pour Restylane Contour (Galderma)
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 08:08
Cette approbation se fonde sur des résultats cliniques montrant que Restylane Contour a amélioré le creux des tempes comparé à l'absence de traitement à trois mois, avec des résultats pouvant durer jusqu'à 18 mois, et une forte satisfaction de l'investigateur et du patient.
Elle fait suite à l'approbation récente de Restylane Lyft aux États-Unis pour l'augmentation de la région du menton, en complétant ses indications pour traiter le milieu du visage, les plis et rides du visage, le dos des mains et le menton.
"Ensemble, ces approbations témoignent de l'engagement constant de Galderma à faire évoluer le portefeuille polyvalent Restylane afin d'offrir des résultats personnalisés et naturels, répondant à la diversité des besoins des patients", affirme le laboratoire suisse de dermatologie.
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