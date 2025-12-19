 Aller au contenu principal
Nouvelle baisse des ventes au détail au Royaume-Uni en novembre
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 10:04

Les ventes au détail en Grande-Bretagne ont continué de se contracter en novembre, alors que les économistes attendaient un rebond, annonce vendredi l'ONS, l'institut britannique de la statistique.

D'après ces chiffres, les ventes ont diminué de 0,1% d'un mois sur l'autre, là où les analystes anticipaient une hausse de 0,4%.

L'ONS a néanmoins annoncé une révision à la hausse des chiffres d'octobre, qui font apparaître un recul de 0,9% à comparer avec une précédente estimation de - 1,1%.

Dans sa note d'information, l'institut justifie la baisse du mois de novembre par la poursuite du recul du trafic des supermarchés, dont les ventes en volumes se sont repliées pour le quatrième mois consécutif, mais aussi par une moindre demande pour les bijouteries en ligne avec la stabilisation des prix de l'or.

Grâce au "Black Friday", les magasins non-alimentaires ont vu leurs ventes augmenter de 1%, une tendance positive également constatée dans les chaussures et la maroquinerie, précise l'ONS.

En mesurant les ventes au détail sur une période glissante de trois mois, ce qui permet de lisser une partie de la volatilité des données, la statistique ressort en hausse de 0,6% à la fin novembre par rapport aux trois mois à fin août. D'une année sur l'autre, cette hausse sur trois mois atteint 0,7%.

