Nouvelle acquisition pour le gérant multi-boutiques Spouting Rock AM

(NEWSManagers.com) - La société de gestion multi-boutiques américaine Spouting Rock Asset Management, basée dans l'Etat de Pennsylvanie, a acquis une part majoritaire dans le capital de Reinhart Partners, une boutique de gestion américaine située dans le Wisconsin. Cette dernière compte 2,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion à travers des stratégies sur les actions de petite et moyenne capitalisation appliquant un style value.

Spouting Rock AM, qui a procédé à deux autres acquisitions ces douze derniers mois, voit ses encours plus que doubler à 5,8 milliards de dollars avec cette transaction. Reinhart Partners continuera d'opérer de manière indépendante et son équipe de gestion, dirigée par Jim Reinhart, restera inchangée.

Pour Marc Brookman, directeur général de Spouting Rock AM et précédemment ancien directeur général de Schroders en Amérique du Nord, la période actuelle est favorable à l'acquisition de parts dans le capital de boutiques de gestion générant de l'alpha malgré un contexte de marché difficile.

Spouting Rock AM avait acquis une part majoritaire en 2022 dans Old Hill Partners, un gérant de crédit privé établi dans le Connecticut, et Stewart Asset Management, un gestionnaire new-yorkais spécialisé sur les actions de style croissance. En outre, les années précédentes, Spouting Rock AM avait pris des participations minoritaires dans le gestionnaire quantitatif Glovista Investments et Copper Rock Capital Partners, ancien affilié de Brightsphere lui aussi spécialisé sur les actions croissance, ainsi que la majorité du capital de Penn Capital, à la fois gestionnaire obligataire et actions.