Nouveaux résultats positifs pour le Pluvicto de Novartis

(AOF) - Novartis a publié les principaux résultats d’une analyse intermédiaire prédéfinie d’un essai de phase III évaluant son produit Pluvicto associé à une hormonothérapie. Ce dernier a atteint son principal critère d’évaluation, à savoir : un bénéfice statistiquement et cliniquement significatif en termes de survie sans progression radiographique et une tendance positive en termes de survie globale chez les patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique hormono-sensible PSMA positif.

Pour Shreeram Aradhye, président du développement et directeur médical de Novartis : " Ces résultats renforcent notre confiance dans Pluvicto comme traitement par radioligand ciblant le PSMA. Suite à la récente approbation par la FDA basée sur l'essai PSMAfore dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, ces données suggèrent que son utilisation à un stade plus précoce de la maladie pourrait faire progresser les soins et répondre à un besoin important non satisfait chez les patients atteints d'un cancer de la prostate hormono-sensible. "

Pour Pluvicto, il s'agit du troisième résultat positif dans un essai de phase III.

