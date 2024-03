Nouveaux records pour le Dow Jones et le S&P 500 à Wall Street

Le parquet du New York Stock Exchange ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé dans le vert jeudi sur de nouveaux records pour le S&P 500 et le Dow Jones, concluant un très bon trimestre pour Wall Street, à la veille d'un long week-end férié.

L'indice Dow Jones a avancé de 0,12% à 39.807,37 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,11% à 5.254,35 points, suffisamment pour inscrire de nouveaux sommets, le 22e depuis le début de l'année pour le S&P.

Le Nasdaq, à dominante technologique, a cédé 0,12% à 16.379,46 points.

Wall Street sera fermée vendredi pour observer le jour férié du Vendredi saint.

Depuis le début de l'année, le S&P 500, l'indice le plus représentatif du marché a progressé de plus de 10% et a inscrit 18 gains hebdomadaires en 22 semaines, a indiqué Art Hogan de B. Riley Wealth Management à l'AFP.

C'est la meilleure croissance pour cet indice depuis 2019, avant la pandémie de Covid-19.

Le Dow Jones, avec une progression de plus de 5,5% sur les trois premiers mois de l'année, affiche son plus fort rythme de croissance depuis 2021. Le Nasdaq est en hausse de plus de 9%.

"On a continué à grimper plus haut mais une pause est possible d'ici peu", a averti Art Hogan.

Dans un marché peu fréquenté, la révision à la hausse de la croissance du PIB américain au dernier trimestre 2023 a conforté l'humeur positive du marché.

L'expansion du produit intérieur brut des Etats-Unis a été révisée en légère hausse, à 3,4% en rythme annualisé contre 3,2% annoncé précédemment, selon la dernière estimation du département du Commerce.

Cette révision positive reflète des dépenses de consommation plus importantes, un dynamisme qui a conduit certains analystes comme Ryan Sweet d'OxfordEconomics à repousser la perspective de baisse des taux à juin au lieu de mai.

Dans la même veine, un gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a estimé mercredi soir qu'il était urgent d'attendre avant d'entamer une baisse des taux directeurs tant que les données relatives à l'inflation ne montrent pas "une trajectoire soutenue" vers l'objectif de 2%.

"Nous avons eu beaucoup de progrès en termes de réduction de l'inflation durant l'année écoulée, mais les données des deux derniers mois ont été décevantes", a-t-il indiqué.

Le dollar, notamment, a gagné du terrain (+0,39% face à l'euro à 20H15 GMT) "en raison d'une diminution des attentes de baisses des taux de la Fed", a souligné José Torres d'Interactive Brokers.

Autre indicateur montrant la vitalité de l'économie américaine, la confiance des consommateurs mesurée par l'Université du Michigan est remontée, montrant un bond de 3,3% au plus haut depuis juillet 2021 à 79,4 points en mars.

A la cote, la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase a gagné 3,28%, alors que le monde des cryptoactifs a vécu jeudi au rythme de la conclusion du procès de l'ex-pape des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried.

Accusé d'une vaste fraude, SBF a été condamné à 25 ans de prison devant un tribunal fédéral à New York jeudi.

Le réseau social Reddit, introduit à Wall Street la semaine dernière au prix de 34 dollars le titre, a plongé de 14,61% à 49,30 dollars après que des dirigeants du forum des forums ont massivement cédé des actions.

La société d'analyses de renseignements Palantir a chuté de 6,12% après une note d'analyste moins favorable.

La chaîne de pharmacies et drugstores Walgreens a progressé de 3,19%. Le groupe a annoncé des ventes au deuxième trimestre plus fortes qu'attendu, mais la chaîne a inscrit une perte après une charge de 5,8 milliards de dollars, pour compenser la dévalorisation de son rachat des cliniques VillageMD.

Les salles de cinéma AMC ont fondu de 14,29% à 3,72 dollars alors que la chaîne va vendre pour 250 millions de dollars d'actions afin de rembourser de l'endettement notamment.

Sur le marché obligataire, les taux étaient quasi-stables à 4,20% pour les bons du Trésor à dix ans.

