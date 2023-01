Nouveau responsable Suisse chez Vanguard

(NEWSManagers.com) - Vanguard a annoncé la nomination de Roger Bootz au poste de responsable du développement des activités pour la Suisse et le Liechtenstein, et responsable du bureau suisse. Il est rattaché à Simone Rosti, responsable de l’Europe du Sud.

Il arrive de DWS, où il travaillait depuis huit ans, et où il était dernièrement directeur du conseil commercial pour l'Europe (hors-Allemagne), le Moyen-Orient et l'Afrique. Par le passé, il a travaillé chez UBS, Société Générale et Stoxx.