Nouveau responsable des produits et services d'investissement chez UBS France

(NEWSManagers.com) - UBS France vient de nommer Gwénaël Allouche au poste de responsable du département produits et services d'investissement. Il remplace Xavier Bélis, qui devient COO, chargé des directions informatiques, des projets, des opérations et des services généraux, ainsi que dirigeant effectif et membre du directoire.

Gwénaël Allouche était, depuis 2015, responsable des activités de gestion conseillée, de distribution de fonds traditionnels et solutions alternatives, ainsi que directeur des produits structurés depuis 2009.