Nouveau plus haut historique pour l'or, qui se rapproche des 2600 dollars

(AOF) - L'once d'or gagne 0,35% à 2568,35 dollars ce matin après avoir touché un nouveau plus haut historique à 2571,15 dollars. Elle a accru ses gains à la suite de la baisse des taux d'intérêts de la BCE, décision qui confirme que les Banques centrales sont entrées dans une phase de baisse de leurs taux directeurs. Des rendements moindres réduisent le coût d'opportunité lié à la détention de l'or, qui n'offre aucune rémunération, soutenant les cours. La Fed devrait également assouplir sa politique monétaire la semaine prochaine.

Si les chiffres de l'inflation publiés mercredi avaient fait pencher la balance en faveur d'une baisse de 25 points de base, la spéculation a été relancée hier sur un assouplissement de 50 points de base.

Les marchés attribuent désormais une probabilité de 43% à un assouplissement monétaire de 50 points de base de la Fed le 18 septembre, selon le CME FedWatch Tool contre 17% mardi.

" Le regain de spéculation sur une réduction plus importante a été déclenché par un article du Wall Street Journal rédigé par Nick Timiraos (The Fed's rate cut dilemma : Start big or small ?) et a été interprété par les marchés comme une manœuvre orchestrée par la Fed, étant donné que ce journaliste est connu pour avoir des liens avec la Fed ", explique MUFG.

Ces anticipations ont pesé sur le dollar, évolution contribuant également à la progression des cours de l'or.