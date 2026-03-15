Nouveau cycle de discussions commerciales entre Chine et USA

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par David Lawder

Des hauts responsables chinois et américains ont entamé dimanche à Paris un nouveau cycle de discussions commerciales afin de préparer le déplacement de Donald Trump à Pékin, où il doit rencontrer Xi Jinping à la fin du mois.

Les discussions, dirigées par le vice-Premier ministre chinois He Lifeng et le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, flanqué du représentant au Commerce Jamieson Greer, ont débuté dans la matinée au siège parisien de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et devraient se poursuivre lundi, a déclaré un responsable du Trésor.

La Chine ne fait pas partie de l'OCDE.

Ces discussions devraient se concentrer sur les droits de douane américains, l'accès aux terres rares chinoises, les contrôles américains sur l'exportation de produits de haute technologie et les achats chinois de soja et autres produits agricoles américains.

"Nous voulons nous assurer de continuer à obtenir les terres rares dont nous avons besoin pour notre base de production, que nos partenaires continuent d'acheter chez nous les produits qu'ils devraient, et que les dirigeants aient l'occasion de se réunir et de s'assurer que la relation évolue dans le sens souhaité", a expliqué Jamieson Greer vendredi sur CNBC.

Ce nouveau cycle de pourparlers intervient alors que Washington a lancé cette semaine de nouvelles enquêtes commerciales au titre de la Section 301 du Trade Act de 1974, qui a pour but de déterminer l'équité de pratiques commerciales à l'égard des entreprises américaines, contre 16 des plus importants partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont la Chine.

Le cabinet du représentant au Commerce a en outre annoncé jeudi soir que 60 pays étaient visés par des enquêtes en lien avec le recours au travail forcé, marquant une nouvelle offensive de l'administration de Donald Trump envers ses partenaires commerciaux qui a suscité une vive réaction de Pékin, qui a menacé vendredi de contre-mesures afin de défendre ses intérêts.

"La possibilité que les prochaines discussions aboutissent à des progrès dépendra en grande partie de la position américaine. Washington doit aborder les négociations avec un esprit rationnel et pragmatique et agir conformément aux principes qui sous-tendent des relations économiques sino-américaines stables", a commenté l'agence Chine nouvelle.

(Version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)