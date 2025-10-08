Nouveau contrat signé pour l'offre BEYOND by Cegedim
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 13:15
Plateforme progicielle de gestion des prestations santé qui inclut également des mécanismes de dématérialisation d'indemnisation en prévoyance, BEYOND by Cegedim orchestre et met en oeuvre des services produits par Cegedim ou par des tiers.
'Depuis son lancement en 2023, la solution n'a cessé de s'enrichir pour inclure désormais des fonctionnalités et des processus digitaux innovants y compris l'aide à la détection de la fraude', met en avant le groupe de solutions informatiques.
Plusieurs acteurs en assurance de personnes tels que Baloo, CEGEMA, Santiane et Cogévie ont décidé d'opérer la gestion de leurs prestations santé sur la plateforme progicielle BEYOND by Cegedim, qui dépasse le million de personnes protégées gérées.
Valeurs associées
|10,5500 EUR
|Euronext Paris
|-0,94%
A lire aussi
-
Le PS exige des garanties sur la suspension de la réforme des retraites au coeur des ultimes négociations
La suspension de la réforme des retraites était au coeur des ultimes négociations à Matignon mercredi pour dénouer la crise politique, le PS estimant n'avoir reçu "aucune assurance" de Sébastien Lecornu alors que la droite et une partie du camp présidentiel en ... Lire la suite
-
L'homme soupçonné d'avoir enlevé sa fillette de trois ans dans l'Orne a été interpellé mercredi près de Vannes (Morbihan) et l'enfant est saine et sauve, a indiqué à l'AFP le parquet d'Alençon, confirmant une information de Ouest France. Une procédure d'alerte ... Lire la suite
-
Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, l'économie française semble marquer le pas. Entre consommation en berne, investissements d'entreprises en recul et croissance artificiellement dopée par la reconstitution des stocks, les signaux d'un ralentissement ... Lire la suite
-
La production européenne de plastique est "au bord du gouffre" et son poids dans un marché mondial en hausse constante continue de s'éroder, a assuré mercredi l'organisation professionnelle Plastics Europe, en appelant à l'aide les autorités politiques européennes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer