Nouveau burger, nouveaux restaurants: McDonald's affute ses armes en France face à la concurrence

McDonald's à Paris ( AFP / ANNA KURTH )

Dans le marché ultra-concurrentiel de la restauration rapide, le numéro un du secteur McDonald's vise l'ouverture en France de 50 restaurants en 2025, avec 2.000 emplois à la clé, a indiqué à l'AFP jeudi Amélie Duclos, directrice des ressources humaines de l'entreprise.

L'enseigne, qui fête en 2025 sa 46e année de présence en France, compte 1.562 restaurants sur ce territoire, avec un rythme d'ouverture d'une trentaine de restaurants par an ces dix dernières années.

2025 va marquer "une nette accélération" avec "un investissement de 100 millions d'euros pour l'enseigne et de 50 millions pour nos franchisés, sur l'ensemble du territoire français", a détaillé la dirigeante.

Le groupe investira notamment dans des communes très rurales de moins de 3.000 habitants. "Cela démontre notre désir de continuer d'investir et de continuer de s'implanter en France", qui reste le deuxième marché le plus important du groupe américain, a souligné Amélie Duclos.

Le géant du burger ne ressent pas "d'effet Trump" avec un éventuel boycott de ses enseignes en France. "Les ventes actuellement sont conformes à nos prévisions", indique-t-on en interne.

"Nos clients, nos consommateurs, nos salariés nous connaissent beaucoup plus comme le McDo du coin", a relevé Amélie Duclos.

Le groupe a ouvert la semaine dernière deux restaurants dans des petites communes de Vendée et d'Occitanie, et les premiers jours se sont avérés "au-dessus de nos prévisions", a-t-elle dit.

Le plan d'expansion s'accompagnera d'une vaste campagne de recrutement à partir de vendredi, avec une opération permettant aux candidats potentiels de tester différents métiers en restaurant le temps d'une journée.

Le groupe se présente comme l'un des principaux employeurs privés de France, avec plus de 75.000 salariés sous enseigne.

L'entreprise, qui a enregistré plus de 6 milliards d'euros de ventes sous enseigne en 2024, mise sur trois axes pour sa croissance: l'attractivité des prix en gardant des menus d'appel à moins de 5 euros, une stratégie marketing offensive proposant une nouvelle offre toutes les six semaines et l'accélération des ouvertures de restaurants.

"On continue de se différencier de nos concurrents avec toutes les annonces de ces dernières semaines": le partenariat avec la franchise Minecraft, avec le diffuseur de la Ligue 1 de football Dazn, le lancement d'un nouveau burger permanent gros format "Big Arch"..., a énuméré la dirigeante.

En matière de snacking, le burger fait partie du top 3 des plats préférés des français, derrière la pizza et devant le sandwich, selon le cabinet Strateg'eat.