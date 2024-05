"Nous revenons à une neutralité actions/obligations" (Yomoni)

(AOF) - "Nous pensons que le changement de ton de la Fed risque d'amener plus de volatilité", considère Olivier Malteste, directeur des Investissements chez Yomoni. Le gérant ajoute que si le marché obligataire semble avoir pris en compte la modification d'analyse de la Fed en ayant effacé pratiquement l'intégralité du rallye obligataire initié depuis le dernier trimestre de l'année dernière, les performances des marchés actions restent quant à elles extrêmement positives. Dans ce contexte, nous revenons à une neutralité actions/obligations, résume Olivier Malteste.

Avant de poursuivre : "Nous conservons nos deux paris tactiques en faveur des valeurs technologiques et des valeurs de la santé. En effet, les valeurs technologiques affichent toujours de bons résultats et devraient continuer à profiter d'investissements importants, même en cas de ralentissement économique. De plus, le secteur de la santé est traditionnellement plus défensif et devrait mieux résister en cas de baisse des marchés. C'est également un secteur qui devrait bénéficier significativement des innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle."

Olivier Malteste estime que la dynamique macro-économique est en faveur de la zone euro et considère que la BCE baissera ses taux avant la Fed. "Ce qui pourrait continuer de soutenir les actions de cette région", appuie-t-il.

Sur les obligations :"Nous ajustons notre position en retirant notre pari tactique sur les obligations d'entreprise de qualité avec des maturités de 1 à 3 ans, afin d'augmenter la duration de notre exposition obligataire. En effet, les taux d'intérêt en euros ont suivi la tendance des taux américains, et nous estimons que cette hausse des taux en zone euro est excessive".