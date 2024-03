"Nous ne prévoyons que 75 points de base de réductions pour la Fed" (Generali Investments)

(AOF) - "Le pricing implicite des trajectoires de taux des banques centrales a été ramené à des niveaux plus raisonnables ", affirme Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments. Vendredi, les marchés évaluaient des réductions d'environ 82 points de base pour la Fed cette année, et 91 points de base pour la BCE, par rapport à un pic d'environ 175 points de base pour les deux au début de l'année. "Nous maintenons notre prévision de 100 points de base pour la BCE, mais nous ne prévoyons maintenant que 75 points de base de réductions pour la Fed, avec les deux pivots en juin ".

"Nous commençons à nous intéresser aux obligations, car des niveaux de rendement légèrement plus élevés seraient l'occasion d'allonger la duration", ajoute-t-il.

Pour lui, "la bifurcation sur les obligations doit beaucoup au "miracle de l'IA", à l'abondance de liquidités et à l'optimisme croissant quant à l'économie". alors que "le cycle demeure fragile et exposé à plusieurs risques, en particulier (géo)politiques".

"Nous avertissons que le sentiment et le positionnement haussiers des investisseurs, ainsi que la faible volatilité des actifs à risque, peuvent également refléter une certaine complaisance".

"Nos sous-pondérations en actions et en crédit à haut rendement sont faibles, mais nous préférons des catégories plus sûres (IG) dans les titres à revenu fixe et maintenons une surpondération tactique des liquidités", conclut Paolo Zanghieri.