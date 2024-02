"Nous continuons de prévoir un repli de la consommation américaine" (Swiss Life AM)

(AOF) - "L’économie américaine semble planer au-dessus de la mêlée et a signé une croissance étonnamment forte au quatrième trimestre 2023", pose Swiss Life Asset Management (AM) dans ses perspectives. Selon la société de gestions d'actifs suisse, les moteurs n'ont qu'une origine : la consommation publique et des ménages sont quasiment les seuls piliers de la croissance, alors que l'investissement stagne.

Depuis le changement de ton de la Fed en décembre 2023, les taux à long terme ont toutefois baissé, et le moral des entreprises américaines, notamment chez les acteurs de l'immobilier, a quelque peu rebondi.

Swiss AM poursuit son argumentaire : "Celui des ménages s'est amélioré dans le sillage du repli de l'inflation et de marchés des actions florissants. Mais la corrélation avec la consommation réelle est généralement faible. En raison d'un marché du travail moins animé et de la disparition de l'épargne excédentaire, nous continuons de prévoir un repli de la consommation".