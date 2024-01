Notre usine de Lavilledieu accueille une nouvelle ligne automatisée de mélange de terreau et double la capacité de mélange du site !

Florentaise poursuit sa quête d’excellence et d’innovation, réaffirmant son engagement en matière de qualité, la durabilité et la satisfaction de ses clients. En exemple, l’installation de notre nouvelle ligne automatisée de mélange de terreau, alliant rapidité, précision avec un impact environnemental positif. Cet outil industriel plus capacitaire permettra à Florentaise de répondre mieux et plus vite à la demande de ses clients et à la hausse attendue des volumes commercialisés.

En juin 2022, notre site de Lavilledieu subissait un incendie, ravageant une partie des bâtiments de production. Grâce à l’investissement continu de nos salariés ardéchois et le soutien des autres sites Florentaise, l’usine s’est très vite relevée pour continuer à produire.

Un an et demi après, c’est déjà le temps de la reconstruction et de la modernisation. En ce début d’année, une nouvelle ligne de mélange automatisée a été installée et les premiers mélanges de terreaux en sont déjà issus.