Notification de participation par BlackRock Inc.

Bruxelles, Belgique – 2 mai 2024 - 8:30 CEST

Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), BlackRock Inc. (50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, U.S.A.) a envoyé à Syensqo une notification de transparence indiquant qu’il avait franchi le seuil de 3%. Voici un résumé du mouvement:

Date à laquelle le seuil a été franchi Droits de vote après la transaction Instruments financiers équivalents après la transaction Total 25 avril 2024 2.99% 0.67% 3.67%

La notification, datée du 29 avril 2024, contient l’information suivante:

Motif de la notification: Détention de titres avec droit de vote lors de la première admission à la négociation

Notification par: BlackRock Inc. (50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, U.S.A.)

Date de dépassement de seuil : le 25 avril 2024

Seuil des droits de vote directs franchi: 3%, à la baisse

Dénominateur : 105 876 417

Information additionnelle: L'obligation de déclaration est née du franchissement à la baisse de 3% des droits de vote attachés aux actions de BlackRock, Inc.

de 3% des droits de vote attachés aux actions de BlackRock, Inc. Personne(s) tenue(s) à la notification: voir le fichier ci-joint

Les notifications de transparence et la chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue sont disponibles dans la section Relations Investisseurs du site web de Syensqo.

Media relations







media.relations@syensqo.com







Nathalye Van Ypersele

+32 478 20 10 62







Perrine Marchal

+32 478 32 62 72







Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investor Relations







investor.relations@syensqo.com







Sherief Bakr

+44 7920 575 989







Bisser Alexandrov

+33 6 07 63 52 80







Imtiyaz Lokhandwala

+1 609 860 3959

