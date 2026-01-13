 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Note sectorielle Euronext Growth : Enfin du vert !
information fournie par EuroLand Corporate 13/01/2026 à 08:49

Enfin du vert !


Après trois exercices consécutifs marqués par des performances négatives, Euronext Growth ressort enfin la tête de l’eau avec une progression annuelle de +8,7%. Ce rebond reste toutefois à nuancer face aux performances des autres indices français. Le CAC 40 s’est notamment apprécié de +10,4% et le CAC Mid & Small de +13,1%. Enfin, la palme revient au CAC Small (+55,0%), bien aidé par Exail Technologies (+369%) et Abivax (+1682%).


Au cours de l’année 2025, les sociétés de l’indice Euronext Growth Paris ont levé 218,6 M€ via 45 augmentations de capital et 63 M€ via des IPO. En parallèle, 16 retraits de cote ont souligné la polarisation du marché entre OPA/OPR et liquidations judiciaires. Ces sorties ont été partiellement compensées par 9 transferts de cotation en 2025 (contre 3 sur l’année 2024).


Une année positive malgré les tensions externes


En 2025, les small caps ont évolué au gré des secousses politiques, dans un environnement nettement plus volatil que celui des grandes capitalisations. L’année aura été marquée par une alternance de phases d’attentisme et de rattrapage, traduisant une visibilité macroéconomique souvent fragmentée. Dans ce contexte, Euronext Growth termine l’exercice en hausse de +8,7%, au terme d’un parcours irrégulier, rythmé par de fortes disparités trimestrielles.


Le premier trimestre (-1,3%) s’est inscrit sous le signe de la prudence. Les anticipations d’un durcissement de la politique commerciale américaine ont progressivement pesé sur la confiance, incitant les investisseurs à différer leurs prises de risque et à maintenir une allocation défensive sur le segment des petites capitalisations.


Le deuxième trimestre (+8,6%) marque le véritable tournant de l’année. L’annonce du « Liberation Day » a d’abord ravivé les tensions, avant que l’inflexion du 9 avril, avec la suspension partielle et la baisse de certaines surtaxes, ne déclenche un mouvement de rattrapage. Cette dynamique a été amplifiée par la détente des taux en zone euro au premier semestre, le taux directeur ayant été ramené à 2%, redonnant de l’oxygène aux valorisations. Ces dernières ont également été soutenues par un retour à la collecte (notamment simulé par l’initiative de la Caisse Des Dépôts) associée à une progression des résultats d’entreprises.


Au troisième trimestre (+2,1%), la hausse s’est prolongée, mais sur un mode plus sélectif. La perspective d’un nouvel épisode tarifaire est restée un facteur de plafond, en particulier pour les valeurs industrielles les plus exposées au commerce international. Enfin, le quatrième trimestre (-0,7 %) reflète un retour à la réserve.

Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 13/01/2026 à 08:49:12.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Marine Le Pen (g), présidente du groupe parlementaire du Rassemblement National (RN), arrive avec son avocat Rodolphe Bosselut au tribunal de Paris pour le verdict de son procès pour détournement présumé de fonds publics, le 31 mars 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )
    Ouverture du procès en appel du RN, Le Pen joue son avenir présidentiel
    information fournie par AFP 13.01.2026 09:13 

    Le procès en appel de Marine Le Pen, du Rassemblement national et de onze autres prévenus s'ouvre mardi à Paris: la cheffe de file de l'extrême droite française joue son éligibilité pour l'élection présidentielle de 2027 et, plus généralement, son avenir politique. ... Lire la suite

  • Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Les Bourses européennes ouvrent à plat face aux menaces contre la Fed
    information fournie par AFP 13.01.2026 09:12 

    Les Bourses européennes ont ouvert à plat mardi sur fond d'inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale américaine (Fed), après les menaces judiciaires visant l'institution monétaire et son président. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait ... Lire la suite

  • Un pneu Michelin (crédit photo : Adobe Stock / )
    Les changements de recommandations : Michelin, Danone, L'Oréal, Thales, Bouygues
    information fournie par Reuters 13.01.2026 08:59 

    * MICHELIN MICP.PA - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et fixe son objectif de cours à 28 euros ; Deutsche bank relève son objectif de cours à 35 euros contre 31 euros. * DANONE DANO.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation ... Lire la suite

  • SARTORIUS STEDIM BIOTECH : Le mouvement reste haussier
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 13.01.2026 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank