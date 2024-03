Nos conseils pour améliorer votre trading

(Crédits photo : Pixabay / Pexels - )

Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, il est important de connaître quelques astuces pour améliorer votre trading. Découvrons donc dans cet article les quatre plus importants conseils à considérer pour améliorer vos performances de trading.

Déterminer son profil de trader

La première étape à suivre avant de commencer à trader est de bien déterminer quel genre de trader vous êtes afin de connaître votre profil de trading.

Pour cela, vous devez analyser objectivement votre personnalité et prendre en considération votre tolérance au risque, vos objectifs financiers, ainsi que votre horizon de placement. Il est également important de tenir compte de votre situation personnelle, professionnelle et financière, ainsi que de votre niveau de connaissance et d'expérience en trading.

Pour évaluer votre tolérance au risque, analysez votre réaction face aux situations stressantes de la vie quotidienne. Êtes-vous enclin à prendre des risques ou préférez-vous la sécurité ? En trading, êtes-vous prêt à prendre des risques plus importants pour des rendements potentiels plus élevés ou préférez-vous des investissements plus sûrs et stables ?

Vos objectifs financiers (conservation de capital, génération de revenus supplémentaires ou constitution d'un fonds de retraite par exemple) et votre capital de départ peuvent également influencer votre appétit pour le risque.

De plus, votre disponibilité est aussi un facteur important à prendre en compte. Pouvez-vous consacrer plusieurs heures par jour à l'analyse des marchés et au trading actif ou préférez-vous une approche plus passive avec moins de suivi régulier ?

Écrire un plan de trading

Une fois que vous avez déterminé votre profil de trader et la stratégie idéale à adopter, vous devez rédiger un plan de trading précis comprenant des règles d'entrée et de sortie de position, de gestion des risques et de gestion de l'argent.

Un plan de trading vous aide à adopter une approche plus disciplinée et cohérente du trading, ce qui peut améliorer vos performances et réduire les erreurs causées par des biais cognitifs, psychologiques ou émotionnels.

Il décrit en effet votre stratégie pour entrer et sortir des positions, en précisant les indicateurs techniques ou les facteurs d'analyse fondamentale que vous utiliserez (RSI, moyennes mobiles, supports et résistances, corrélation, calendrier économique…). Il définit également clairement vos objectifs financiers, ainsi que les règles de gestion des risques à suivre (taille maximale des positions, pourcentage de capital risqué par transaction, niveaux de stop loss ou de take profit…).

Il est primordial de toujours suivre votre plan de trading pour éviter de tomber dans le piège du trading émotionnel et adopter une certaine rigueur en trading.

Bien sûr, un plan de trading n'est pas figé et peut être adapté en fonction de vos observations. Certains traders estiment même qu'il faut avoir un plan de trading distinct pour chaque grande condition de marché comme dans un marché en range ou un marché en tendance par exemple.

Tenir un journal de trading

Tenir un journal de trading, similaire à un journal intime dans lequel vous décrirez vos transactions et le processus de réflexion ou de réaction que vous avez eu pendant votre trading, peut vous permettre d'analyser plus objectivement la manière dont vous suivez votre plan de trading et gérez vos émotions, ainsi que vos performances financières.

Il sera alors plus simple de détecter tout schéma comportemental qui doit être amélioré pour éviter de dévier de votre plan. Un journal de trading est également un excellent outil pour identifier ce qui fonctionne, et ce qui ne fonctionne pas, et pour apporter les ajustements nécessaires afin d'obtenir de meilleurs résultats.

Généralement, un journal de trading comprend plusieurs informations sur vos transactions, telles que le nom de l'actif concerné, le niveau d'entrée et de sortie de position, la taille de votre position, la direction de votre position, la mise en place d'ordres stop loss ou take profit, ainsi que votre perte ou votre gain associé à cette position.

Il est également utile de noter toute information pouvant vous aider à comprendre votre réaction lorsque votre position évolue. Avez-vous tendance à modifier les niveaux de stop loss ou de take profit ? Êtes-vous confiant dans votre analyse ? À quel point êtes-vous stressé ? Quelle émotion domine votre trading : la peur, la cupidité, le doute, la colère, etc. ?

Par ailleurs, sachez que votre courtier Bourse peut vous fournir plusieurs informations statistiques concernant vos performances de trading qui peuvent vous aider à mieux comprendre votre trading comme le profit factor, le max drawdown, le nombre de positions gagnantes, le nombre de positions perdantes, votre plus gros gain, votre plus grosse perte, etc.

Améliorer constamment ses connaissances de trading

Enfin, cela paraît logique, mais beaucoup de traders ne pensent pas à continuellement apprendre de nouvelles choses sur le trading, les marchés financiers ou des stratégies qui pourraient leur permettre d'améliorer leur performance globale.

Donc, n'oubliez jamais de poursuivre votre apprentissage du trading afin de peaufiner votre approche et de potentiellement bénéficier d'une meilleure rentabilité. Vous pouvez accéder à des ressources gratuites sur des sites spécialisés ou dans la section éducative de votre courtier en Bourse ou bien suivre une formation payante en fonction de vos besoins. Le plus important est de toujours continuer à apprendre.