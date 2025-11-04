Norwegian Cruise prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre n'est pas au rendez-vous, mais les bénéfices sont en hausse

*

Baisse du taux d'occupation trimestriel et hausse du coût du carburant

*

La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 5, du commentaire de l'analyste aux paragraphes 6-7, mise à jour des actions) par Neil J Kanatt

Norwegian Cruise Line Holdings

NCLH.N a prévu un bénéfice inférieur aux attentes pour le quatrième trimestre en raison des pressions sur les coûts et de l'appétit modéré pour les vacances en mer, les voyageurs réduisant leurs dépenses, ce qui a fait chuter ses actions d'environ 15 % mardi.

L'inflation persistante, l'incertitude liée aux tarifs douaniers et les retombées de la fermeture prolongée du gouvernement américain sur l'activité portuaire ont assombri la demande à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année.

La volatilité des prix du carburant due aux tensions géopolitiques et les dépenses liées aux cales sèches, aux livraisons de navires et à la maintenance pèsent également sur les organisateurs de croisières.

Norwegian prévoit un bénéfice ajusté par action de 27 cents pour le trimestre en cours, inférieur aux estimations de 30 cents, selon les données compilées par LSEG.

"Nous renforçons le positionnement de notre marque et notre marketing pour atteindre un marché familial plus large", a déclaré le directeur général Harry Sommer lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Les analystes ont attribué la chute brutale de l'action aux inquiétudes des investisseurs concernant les efforts de l'entreprise pour s'adresser fortement aux familles, car cela risquerait d'affecter les recettes des billets.

"Alors que les prix pour le premier et le deuxième passager devraient augmenter, les enfants supplémentaires dans une cabine diluent les prix mixtes", a déclaré Jamie Katz, analyste chez Morningstar.

Le chiffre d'affaires de Norwegian au troisième trimestre a augmenté de 4,7 % pour atteindre 2,94 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 3,02 milliards de dollars. Il avait augmenté de 10,7 % au cours du trimestre précédent.

La compagnie a indiqué que la baisse de la participation aux programmes aériens - où la compagnie aide à coordonner les vols pour qu'ils correspondent à l'itinéraire d'une croisière - a affecté le chiffre d'affaires.

Le taux d'occupation est passé de 108,1 % à 106,4 %, tandis que le prix du carburant a augmenté, passant de 699 dollars l'année précédente à 744 dollars la tonne métrique, déduction faite des opérations de couverture.

Toutefois, la compagnie a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté à 2,10 dollars par action, contre 2,05 dollars précédemment. Le bénéfice ajusté par action de 1,20 $ a battu les estimations de 1,16 $ pour le troisième trimestre.

Son homologue Royal Caribbean RCL.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels la semaine dernière, mais a prévu des bénéfices inférieurs aux estimations pour le trimestre en cours en raison de coûts plus élevés.