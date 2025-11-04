Norwegian Cruise Line manque ses prévisions de recettes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Norwegian Cruise Line Holdings

NCLH.N n'a pas répondu aux attentes en matière de revenus du troisième trimestre, mardi, en raison de l'appétit modéré des consommateurs pour les vacances en mer, après des années de prospérité.

Les revenus trimestriels du croisiériste ont augmenté de 5% pour atteindre 2,94 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 3,02 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.