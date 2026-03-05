Northrop Grumman va équiper des hélicoptères Chinook de l'armée allemande
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 16:51
Northrop Grumman annonce la fourniture pour la première fois à l'Allemagne de son système de contre-mesures infrarouges Common Infrared Countermeasures (CIRCM). Au total, 47 unités seront livrées et installées sur les nouveaux hélicoptères CH-47 Chinook acquis par Berlin. Développé dans le cadre d'un programme de référence de l'armée américaine, ce système agit comme un bouclier technologique contre les missiles guidés par infrarouge, notamment les missiles portables tirés depuis le sol. Grâce à une technologie électro-optique infrarouge avancée, CIRCM détecte la menace et utilise un laser pour brouiller son système de guidage. Selon Northrop Grumman, près de 700 systèmes CIRCM sont déjà déployés sur des aéronefs à voilure tournante dans le monde, totalisant plus de 70 000 heures de vol opérationnelles sur les hélicoptères AH-64, CH-47 et UH-60 de l'armée américaine, sans perte d'appareil. Cette livraison doit contribuer à moderniser les capacités des hélicoptères allemands et à répondre aux exigences de préparation opérationnelle de l'OTAN.
Northrap Grumman recule de 2% à Wall Street mais signe toujours une progression de l'ordre de 30% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|735,750 USD
|NYSE
|-2,40%
