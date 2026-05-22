Northrop Grumman s'appuie sur la réalité augmentée pour la maintenance du "Hawkeye"

Le groupe américain mise sur les technologies immersives et l'intelligence artificielle pour accélérer les réparations et améliorer la disponibilité opérationnelle de l'avion de veille aérienne.

Northrop Grumman annonce le déploiement de solutions de réalité augmentée et virtuelle (AR/VR) pour la maintenance, la formation et le soutien du E-2D Advanced Hawkeye, avion de commandement aérien utilisé par les forces armées américaines.

Le groupe a notamment développé Armor, un outil combinant réalité augmentée, intelligence artificielle et analyse prédictive afin d'aider les techniciens à identifier plus rapidement les besoins de maintenance. Accessible via tablette ou lunettes AR, la solution fournit des instructions animées étape par étape et permet d'explorer virtuellement l'intérieur de l'appareil.

Selon Kenney Crooks, responsable du support produit chez Northrop Grumman, Armor peut réduire les temps de formation et de maintenance "de plusieurs semaines à quelques heures". Plus concrètement, Northrop Grumman affirme que ces outils ont permis de réduire les temps de réparation jusqu'à 75%.