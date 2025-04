Northrop Grumman: en chute sur un abaissement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 16:22









(CercleFinance.com) - Northrop Grumman dévisse de 12% après un abaissement de sa fourchette-cible de BPA ajusté pour 2025 à entre 24,95 et 25,35 dollars, ainsi que de celle de profit opérationnel des segments, à entre 4,2 et 4,35 milliards.



Le groupe de défense a vu son BPA pratiquement divisé par deux (-47%) à 3,32 dollars au titre du premier trimestre 2025, plombé par de lourdes charges dans le programme B-21 au sein de sa division aéronautique.



Ses revenus ont diminué de 7% à 9,5 milliards de dollars, mais un carnet de commandes record à 92,8 milliards de dollars l'amène à réitérer son objectif de revenus pour l'ensemble de l'année à entre 42 et 42,5 milliards.





Valeurs associées NORTHROP GRUMMAN 467,440 USD NYSE -11,98%