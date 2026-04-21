Northern Trust dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la vigueur des marchés et à la hausse des revenus de commissions ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des comparaisons avec les analystes, ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 4 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10) par Utkarsh Shetti

Le gestionnaire d'actifs et de patrimoine Northern Trust NTRS.O a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre mardi, la vigueur des marchés ayant stimulé les actifs en dépôt et les revenus de commissions, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 5,5 %.

La société basée à Chicago, dans l'Illinois, gère des actifs pour le compte de clients institutionnels et bénéficie de l'activité accrue des marchés et du remaniement des portefeuilles.

La guerre en Iran aprovoqué defortes fluctuations dans toutes les catégories d'actifs, entraînant une augmentation des activités de transactions , les investisseurs se protégeant contre les pertes potentielles et essayant de tirer profit des mouvements plus larges du marché .

"Ce dernier trimestre a été un environnement très constructif... le niveau de volatilité est intéressant pour nos activités sur les marchés de capitaux", a déclaré le directeur général Michael O'Grady lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Les résultats reflètent ceux de ses pairs BNY BK.N et State Street STT.N , qui ont tous deux enregistré une hausse de leurs bénéfices, grâce à la volatilité des marchés.

Le bénéfice de Northern Trust s'est élevé à 2,71 dollars par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 2,32 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actifs conservés et administrés au 31 mars ont augmenté de 10 % pour atteindre 18,55 billions de dollars, tandis que les actifs gérés s'élevaient à 1,78 billions de dollars. Les revenus de commissions ont bondi de 11 % pour atteindre 1,34 milliard de dollars.

Le revenu net d'intérêts - la différence entre ce que la banque gagne sur ses actifs et ce qu'elle paie sur ses passifs - a fait un bond de 15 % au cours du trimestre pour atteindre 662 millions de dollars.

Le revenu total a atteint 2,21 milliards de dollars, dépassant les attentes de 2,13 milliards de dollars.

"Dans l'ensemble, il s'agit d'un très bon trimestre pour la société", a déclaré Gerard Cassidy, analyste chez RBC Capital Markets.

Les actions de Northern Trust ont gagné plus de 16 % depuis le début de l'année à la clôture de lundi, après un bond de plus de 33 % en 2025.