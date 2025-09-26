Northern Trust AM nomme une nouvelle co-directrice des investissements

Northern Trust Asset Management vient de nommer Anwiti Bahuguna co-directrice des investissements à l’échelle mondiale. Elle travaillera aux côtés de Christian Roth, qui occupe le même poste, et succède à Michael Hunstad, récemment nommé président de Northern Trust AM.
Dernièrement, Anwiti Bahuguna était directrice adjointe des investissements monde chez Northern Trust Asset Management, directrice des investissements multi-actifs et responsable des équipes d’investissement OCIO pour les retraites et les organisations à but non lucratif. Auparavant, elle a passé vingt ans chez Columbia Threadneedle, où elle a occupé le poste de responsable de la stratégie multi-actifs pour les États-Unis.
L'Agefi
