Northern Trust AM nomme une nouvelle co-directrice des investissements
26/09/2025

Northern Trust Asset Management vient de nommer Anwiti Bahuguna co-directrice des investissements à l’échelle mondiale. Elle travaillera aux côtés de Christian Roth, qui occupe le même poste, et succède à Michael Hunstad, récemment nommé président de Northern Trust AM.

Dernièrement, Anwiti Bahuguna était directrice adjointe des investissements monde chez Northern Trust Asset Management, directrice des investissements multi-actifs et responsable des équipes d’investissement OCIO pour les retraites et les organisations à but non lucratif. Auparavant, elle a passé vingt ans chez Columbia Threadneedle, où elle a occupé le poste de responsable de la stratégie multi-actifs pour les États-Unis.

