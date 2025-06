Normandie: l'Etat s'engage financièrement pour sauver une usine de papier recyclé

La papeterie Chapelle Darblay à Grand-Couronne, le 22 septembre 2022 en Seine-Maritime ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

L'Etat s'est engagé financièrement dans le projet de reprise de la papeterie normande Chapelle Darblay par le groupe Fibre Excellence, qui aurait capoté avec ses quelque 200 emplois sans soutien de l'exécutif, a-t-on appris samedi auprès du ministère de l'Economie.

"L'Etat a confirmé auprès de Fibre excellence son engagement à soutenir financièrement le projet d'usine de papeterie à Chapelle Darblay", en Seine-Maritime, a déclaré à l'AFP le ministère. Il souligne que ce soutien financier, annoncé à hauteur de 52 millions d'euros, "sera conditionné à la levée de fonds privés que doit désormais engager Fibre Excellence".

Les maires socialistes de Rouen et de Grand-Couronne, où l'usine est située, ainsi que la CGT, ont multiplié les interventions auprès du gouvernement pour faire aboutir ce projet de réindustrialisation et la création de 185 emplois directs.

Ils estimaient nécessaire un prêt de l'Etat de 27 millions d'euros pour boucler le projet, porté par Fibre Excellence, premier producteur français de pâte à papier marchande qui a acquis le site en 2022 avec Veolia . Veolia, numéro un mondial de l'eau et des déchets, s'est engagé de son côté à "assurer le volet approvisionnement en papiers et cartons recyclés du projet".

"Nous sommes extrêmement fiers et soulagés. Ça s'est joué à très peu puisque Fibre Excellence devait sortir du projet mardi si l'Etat n'entrait pas au capital", a réagi samedi Julien Sénécal, syndicaliste de la CGT et ancien secrétaire du CSE de Chapelle Darblay.

"Il manque désormais un financement privé à hauteur de 160 millions d'euros mais c'est nettement plus facile à obtenir auprès des banques lorsque l'État est au capital. C'est un événement décisif et la fin d'un combat de plus de six ans", s'est-il réjoui.

Selon M. Sénécal, la remise en activité du site est prévue "à l'horizon 2028".

"L'Etat s’engage, avec les élus locaux, pour le projet d’usine à Chapelle Darblay. Ce projet d'usine est soutenu de longue date par le territoire et les salariés. Les soutiens publics de l'Etat et de la métropole de Rouen doivent désormais permettre à Fibre Excellence de lancer le projet", a déclaré Marc Ferracci, cité par Bercy.

"Le travail porte ses fruits!", s'est félicité sur X le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, remerciant M. Ferracci.