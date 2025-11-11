Norfolk Southern conclut une convention collective avec le syndicat des aiguilleurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Norfolk Southern NSC.N a déclaré mardi avoir conclu une convention collective de cinq ans avec le syndicat Brotherhood of Railroad Signalmen.

L'accord, qui doit être ratifié par le syndicat, couvre environ 970 travailleurs et prévoit une augmentation salariale composée de 18,8 % au cours des cinq prochaines années.

Norfolk a déclaré avoir déjà conclu des accords ratifiés avec 12 de ses 13 syndicats.

"Cet accord nous rapproche de l'achèvement de notre liste complète de contrats syndicaux ratifiés", a déclaré Mark George, directeur général de Norfolk.

L'annonce fait suite à la proposition de fusion de 85 milliards de dollars d'Union Pacific UNP.N avec Norfolk , visant à créer le premier chemin de fer de marchandises transcontinental aux États-Unis.

Le mois dernier, Norfolk a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre grâce à des volumes de marchandises importants.