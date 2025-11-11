 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 162,88
+1,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Norfolk Southern conclut une convention collective avec le syndicat des aiguilleurs
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Norfolk Southern NSC.N a déclaré mardi avoir conclu une convention collective de cinq ans avec le syndicat Brotherhood of Railroad Signalmen.

L'accord, qui doit être ratifié par le syndicat, couvre environ 970 travailleurs et prévoit une augmentation salariale composée de 18,8 % au cours des cinq prochaines années.

Norfolk a déclaré avoir déjà conclu des accords ratifiés avec 12 de ses 13 syndicats.

"Cet accord nous rapproche de l'achèvement de notre liste complète de contrats syndicaux ratifiés", a déclaré Mark George, directeur général de Norfolk.

L'annonce fait suite à la proposition de fusion de 85 milliards de dollars d'Union Pacific UNP.N avec Norfolk , visant à créer le premier chemin de fer de marchandises transcontinental aux États-Unis.

Le mois dernier, Norfolk a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre grâce à des volumes de marchandises importants.

Valeurs associées

NORFOLK SOUTHERN
287,400 USD NYSE +0,13%
UNION PACIFIC
224,230 USD NYSE +0,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank