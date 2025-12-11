Nordson progresse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de distribution Nordson NDSN.O augmentent de 5 % à près de 250 $ dans les échanges matinaux
** La société a projeté mercredi son bénéfice 2026 au-dessus des estimations de Wall Street, alimenté par une demande robuste pour ses produits de technologie avancée
** NDSN prévoit un bénéfice ajusté de 10,80 à 11,50 dollars par action pour l'année fiscale 26, le point médian dépassant l'estimation des analystes de 11,08 dollars, selon les données compilées par LSEG
** La société prévoit des ventes de 2,83 à 2,95 milliards de dollars en 2026, contre 2,93 milliards de dollars prévus par les analystes
** Nordson a affiché un bénéfice ajusté de 3,03 $/action au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 2,93 $/action
** Ses ventes trimestrielles totales étaient de 751,8 millions de dollars, inférieures aux estimations de 761,5 millions de dollars
** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 19,3 % depuis le début de l'année
