Nordson progresse après la publication de résultats trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 août - ** Les actions du fabricant d'équipements de distribution Nordson NDSN.O augmentent de 4,4 % à 223,01 $ dans les échanges prolongés
** La société annonce un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street
** La société déclare un bénéfice ajusté de 2,73 $/action au troisième trimestre, dépassant les estimations de 2,64 $/action, selon les données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 741,5 millions de dollars, contre des estimations de 723,1 millions de dollars.
** La société réaffirme également ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année
** En incluant les mouvements de la séance, NDSN est en hausse de 2,1 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer