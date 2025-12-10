Nordson prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026 grâce à la demande d'équipements de dosage et d'inspection

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - Le fabricant d'équipements de distribution Nordson NDSN.O a prévu un bénéfice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, misant sur une demande croissante pour ses produits de technologie avancée.

La société basée à Westlake, dans l'Ohio, s'attend à ce que le bénéfice ajusté de l'exercice 2026 se situe entre 10,80 et 11,50 dollars par action, le point médian étant supérieur aux estimations des analystes de 11,08 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges après les heures de bureau.

"Alors que plusieurs de nos marchés finaux commencent à s'infléchir, nous abordons l'exercice fiscal avec l'optimisme nécessaire pour assurer une croissance solide en 2026", a déclaré le directeur général Sundaram Nagarajan.

La société a déclaré qu'elle entrait en 2026 avec un carnet de commandes d'environ 600 millions de dollars, en hausse de 5 % par rapport à la fin de l'année précédente.

Nordson conçoit et fabrique des équipements spécialisés qui appliquent et contrôlent avec précision des matériaux tels que les adhésifs, les revêtements, les polymères, les mastics et les biomatériaux. Elle fabrique également des systèmes qui testent la qualité des produits et traitent ou durcissent les surfaces, ainsi que des équipements utilisés dans la production d'appareils et de composants médicaux.

Elle prévoit de réaliser en 2026 un chiffre d'affaires compris entre 2,83 et 2,95 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à 2,93 milliards de dollars.

Nordson a déclaré un bénéfice ajusté de 3,03 $ par action au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 2,93 $ par action.

Ses ventes trimestrielles totales ont été de 751,8 millions de dollars, inférieures aux estimations de 761,5 millions de dollars.