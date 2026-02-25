 Aller au contenu principal
Nordex vise un chiffre d'affaires entre 8,2 et 9,0 milliards d'euros en 2026
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 10:42

Les ventes ont atteint environ 2,5 milliards d'euros au quatrième trimestre 2025, en croissance de 16 % par rapport au trimestre de l'année précédente (4ème trimestre 2024 : 2,2 milliards d'euros).

Au quatrième trimestre 2025, le groupe Nordex a enregistré un nombre record de 3 552 MW dans le segment des projets, soit une augmentation de 9,2 % par rapport au quatrième trimestre 2024 (3 253 MW). La valeur totale des nouvelles commandes est montée à 3,2 milliards d'euros (4ème trimestre 2024 : 2,9 milliards d'euros).

Au 31 décembre 2025, le carnet de commandes s'élevait à 16,1 milliards d'euros (31 décembre 2024 : 12,8 milliards d'euros), comprenant 10,1 milliards d'euros dans le segment des projets (31 décembre 2024 : 7,8 milliards d'euros) et 6,0 milliards d'euros dans le segment des services (31 décembre 2024 : 5,0 milliards d'euros).

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (EBITDA) pour le quatrième trimestre 2025 a augmenté de 187,6 % pour atteindre 307,4 millions d'euros (4ème trimestre 2024 : 106,9 millions d'euros) avec une marge EBITDA correspondante de 12,1 % (4ème trimestre 2024: 4,9 %).

Le bénéfice net a augmenté pour atteindre 183,8 millions d'euros à la fin du quatrième trimestre 2025, contre 17,5 millions d'euros au trimestre précédent.

Pour l'année en cours, le Groupe Nordex prévoit une amélioration durable de tous les chiffres financiers clés et vise un chiffre d'affaires consolidé entre 8,2 et 9,0 milliards d'euros, avec une marge EBITDA comprise entre 8,0 et 11,0 %.

La société relève son objectif de marge EBITDA à moyen terme à une valeur comprise entre 10,0 et 12,0 %.

