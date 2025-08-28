 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 781,63
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nordex: signe un contrat pour huit éoliennes en Allemagne
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 10:14

(Zonebourse.com) - Nordex a reçu une commande pour la fourniture et l'installation de huit éoliennes N149/5.X dans le Schleswig-Holstein, en Allemagne.

Le client est Trianel Erneuerbare Energien, une association de 36 services publics municipaux et la coopération Stadtwerke Trianel.

Le contrat comprend également un service Premium de 20 ans qui garantit une haute disponibilité des turbines.

Le parc éolien de Tasdorf, d'une capacité de 45,6 MW, sera construit dans le district de Plön.

ABO Energy a développé le parc éolien et supervisera également les travaux de construction de l'automne 2026 jusqu'à la mise en service au printemps 2027.

Trianel Erneuerbare Energien finance le projet en coopération avec DKB et exploitera le parc éolien à long terme.

La production annuelle d'électricité prévue est d'environ 110 millions de kilowattheures. L'électricité produite sera suffisante pour alimenter plus de 30 000 foyers en énergie verte.


Valeurs associées

NORDEX SE O.N.
21,020 EUR XETRA -1,22%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank