Nordex: signe un contrat pour huit éoliennes en Allemagne

(Zonebourse.com) - Nordex a reçu une commande pour la fourniture et l'installation de huit éoliennes N149/5.X dans le Schleswig-Holstein, en Allemagne.



Le client est Trianel Erneuerbare Energien, une association de 36 services publics municipaux et la coopération Stadtwerke Trianel.



Le contrat comprend également un service Premium de 20 ans qui garantit une haute disponibilité des turbines.



Le parc éolien de Tasdorf, d'une capacité de 45,6 MW, sera construit dans le district de Plön.



ABO Energy a développé le parc éolien et supervisera également les travaux de construction de l'automne 2026 jusqu'à la mise en service au printemps 2027.



Trianel Erneuerbare Energien finance le projet en coopération avec DKB et exploitera le parc éolien à long terme.



La production annuelle d'électricité prévue est d'environ 110 millions de kilowattheures. L'électricité produite sera suffisante pour alimenter plus de 30 000 foyers en énergie verte.







