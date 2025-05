Nordex: signe deux contrats d'éoliennes en France information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 11:31









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la signature de deux contrats en France. Ces contrats portent sur la livraison et l'installation d'éoliennes pour deux parcs situés dans le Morbihan et l'Aisneare.



Les contrats comprennent la fourniture de six turbines N163/5.X, de six unités N131/3.X et d'une turbine N149/5.X, soit une capacité installée totale de 64,7 MW.



Chaque contrat comprend également un contrat pluriannuel d'entretien et de maintenance.



Les livraisons et l'installation des éoliennes devraient débuter mi-2026. Dans le Morbihan, le groupe va installer des turbines Génération Delta de la classe 3 MW. À Aisneare, des turbines de classe 5 MW seront installées.



Les noms des clients et des parcs éoliens ne sont pas divulgués.





Valeurs associées NORDEX SE O.N. 17,590 EUR XETRA +0,23%