Nordex poursuit l'optimisation des performances de ses éoliennes
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 16:20
Nordex introduit un nouveau mode de puissance de 7,3 MW pour la N175/6.X. Ce nouveau mode augmente la production annuelle d'énergie jusqu'à 1,7 %, sans modifier le niveau sonore.
Nordex a déjà enregistré plus de 3 GW de commandes fermes pour la N175/6.X, témoignant de la forte demande du marché pour cette éolienne. Grâce au mode de puissance de 7,3 MW, l'éolienne permet de réduire encore davantage le coût actualisé de l'énergie sur ses principaux marchés.
Parallèlement, Nordex poursuit le déploiement d'une nouvelle configuration de tour. Une solution de tour hybride béton-acier avec une hauteur de moyeu de 162,5 mètres pour la turbine N175/6.X est actuellement en développement.
L'homologation est prévue pour le deuxième trimestre 2026 et les premières livraisons aux clients pourraient intervenir au cours du second semestre de cette année.
Les clients bénéficient d'une production d'énergie plus importante grâce au rotor plus grand de la N175/6.X et à sa hauteur de moyeu de 162,5 mètres.
Outre cette nouvelle variante de tour, Nordex a franchi une étape importante en matière de certification pour ses solutions de tours hybrides en béton de 179 mètres. Lors du salon WindEurope à Madrid, le groupe Nordex a officiellement reçu le certificat d'homologation de type, conformément aux directives DIBt, délivré par l'organisme certificateur indépendant TÜV SÜD pour la tour hybride de son partenaire stratégique Max Bögl.
Cette certification est une condition préalable à l'homologation et à l'installation du N175 sur cette tour.
" Grâce à ces développements, Nordex continue de se concentrer sur l'optimisation des performances, la stabilité de la certification et les solutions orientées client, renforçant ainsi la compétitivité de la turbine N175/6.X et soutenant une exécution fiable des projets dans des environnements de marché de plus en plus dynamiques et riches en opportunités ", a déclaré JoséLuisBlanco, DG du groupe Nordex.
Valeurs associées
|45,100 EUR
|XETRA
|+0,27%
A lire aussi
-
Les marchés boursiers mondiaux évoluent sans direction commune mercredi, partagés après l'annonce du prolongement de la trêve au Moyen-Orient, tout en étant attentifs aux publications de résultats d'entreprises qui ponctuent la semaine. "Les marchés continuent ... Lire la suite
-
Carrefour a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en-dessous des attentes au premier trimestre, en hausse de 2,2% à 21,14 milliards d'euros, et a confirmé ses objectifs financiers pour 2026. Selon un consensus Visible Alpha, les analystes attendaient ... Lire la suite
-
A seulement 19 ans, le prodige français Paul Seixas continue à battre des records de précocité, remportant mercredi la Flèche Wallonne dès sa première participation après avoir écrasé la concurrence dans le Mur de Huy. Même Tadej Pogacar, double vainqueur de la ... Lire la suite
-
par Giuseppe Fonte et Gavin Jones L'Italie a abaissé mercredi ses prévisions de croissance économique pour 2026 et 2027 en raison de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée consécutive des coûts de l'énergie. Le gouvernement attend désormais une progression ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer