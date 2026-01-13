Nordex enregistre une croissance d'environ 9,2 % des commandes au 4ème trimestre
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 12:42
Pour l'ensemble de l'année 2025, les commandes représentent 10 214 MW, en hausse de 22,5 % par rapport à 8 336 MW l'année précédente.
Le prix de vente moyen en euros par mégawatt de capacité (ASP) est resté globalement stable au quatrième trimestre 2025 à 0,89 million d'euros/MW (exercice 2025 : 0,91 million d'euros/MW) contre 0,89 million d'euros/MW pour la même période l'an dernier (exercice 2024 : 0,90 million d'euros/MW).
Entre octobre et décembre 2025, les clients ont commandé un total de 577 éoliennes pour des projets dans 12 pays, la majorité des projets venant d'Allemagne, du Canada et de la France.
" La majorité de nos commandes provenaient de nos marchés européens clés et du Canada, où Nordex occupe une position solide. Ce succès a entraîné un important retard de commandes en fin d'année, offrant une base solide pour l'avenir ", a déclaré José Luis Blanco, DG de Nordex.
