Nordex enregistre une commande de 21 turbines par wpd
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 13:18
Dans le cadre de ces commandes d'une capacité total de 125,7 MW, un service premium pour la maintenance des turbines sur une durée de 15 ans est inclus.
Les commandes de wpd comprennent la livraison de six turbines N163/6.X, de onze turbines N149/5.X, de deux turbines N163/5.X et de deux turbines N133/4.8. Ces éoliennes sont destinées aux parcs éoliens du Schleswig-Holstein, du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, du Brandebourg, de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de la Saxe-Anhalt.
La livraison et l'installation des turbines pour les projets respectifs sont prévues pour 2026 et 2027.
' Ces commandes sont un signe de confiance dans notre technologie et notre équipe ', a déclaré Karsten Brüggemann, vice-président de la région centrale du groupe Nordex.
Valeurs associées
|23,360 EUR
|XETRA
|+1,83%
A lire aussi
-
Plusieurs militants de la flottille pour Gaza, expulsés lundi par Israël, ont affirmé à leur arrivée à Athènes avoir été "battus" et traités "comme des animaux" après l'arraisonnement en mer de leur convoi par la marine israélienne.
-
La bronca suscitée par l'arrivée de Shein au Bazar de l'hôtel de ville (BHV) complique encore la donne pour l'emblématique grand magasin parisien, fragilisé par des retards de paiement qui ont fait fuir plusieurs fournisseurs et inquiètent les salariés. En novembre, ... Lire la suite
-
Le Nobel de physique récompense un trio pour la découverte de "l'effet tunnel" dans la mécanique quantique
Le prix Nobel de physique 2025 a été décerné mardi à un trio britanno-franco-américain pour sa découverte de "l'effet tunnel" dans la mécanique quantique, une science contre-intuitive qui décrit le monde à l'échelle de l'infiniment petit. Les trois physiciens ont ... Lire la suite
-
L'Apig, organisme collectif qui regroupe près de 300 quotidiens français, a saisi l'Autorité de la concurrence contre le géant américain Meta au sujet de la rémunération liée à l'utilisation des contenus de presse (droits voisins), selon un document interne consulté ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer