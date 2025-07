Nordex: a signé plusieurs nouveaux contrats éoliens information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - Nordex a signé plusieurs nouveaux contrats au Royaume-Uni, en Belgique et en France.



Le groupe a remporté un contrat pour deux parcs éoliens en Écosse d'une puissance totale de 75,7 MW. Il va fournir et installer six machines N133/4800 et, pour la première fois au Royaume-Uni, sept turbines N163/6.X.



Le Groupe livrera également pour la première fois deux turbines N163/5.X à un parc éolien de 11,8 MW en Belgique.



En France, les clients ont commandé sept turbines N149/5.X pour un total de 39,9 MW ainsi que deux turbines N117/3600 (7,2 MW) pour deux sites éoliens.



Tous les contrats comprennent des contrats de service et de maintenance des éoliennes pour différentes périodes. Les livraisons et l'installation des turbines devraient commencer à la mi-2026.



Les noms des clients et des parcs éoliens ne sont pas divulgués.









