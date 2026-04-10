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Nordex a reçu une nouvelle commande en Espagne
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 10:56

Le groupe a reçu une nouvelle commande en Espagne pour un montant initial de 80 MW. Un client a commandé 13 éoliennes N175/6.X pour un parc éolien en Espagne. Les noms du client et du parc éolien ne sont pas divulgués.

L'ordre inclut également un service premium pour une période de 20 ans.

Le contrat prévoit également la possibilité d'agrandir le parc éolien de 40 MW supplémentaires, ce qui porterait la capacité totale du projet à 120 MW à l'avenir.

L'installation des éoliennes devrait commencer au printemps 2027, avec une mise en service prévue à la fin de 2027.

Francisco Cejudo, directeur des ventes Espagne chez Nordex Group, a déclaré : " Le projet utilisant notre toute nouvelle technologie de turbine N175/6.X renforce encore notre empreinte en Espagne et contribue à l'expansion continue de la capacité énergétique renouvelable du pays. "

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