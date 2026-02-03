 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nordex a reçu une nouvelle commande de la société suédoise OX2
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 10:52

Le groupe a reçu une nouvelle commande de la société suédoise d'énergies renouvelables OX2 pour la fourniture et l'installation d'éoliennes pour le parc éolien de Fageråsen en Suède.

Le parc éolien de Fageråsen sera construit dans la commune de Malung-Sälen, située au sud-ouest de Malung dans la région de Dalarna en Suède. Le projet est prévu pour être opérationnel début 2028.

La commande comprend 27 turbines Nordex N163/6.X et représente une capacité installée totale de 189 MW.

Les éoliennes seront équipées de modifications pour climat froid, standard dans la région nordique, et seront équipées du système avancé anti-givrage de Nordex.

Nordex offrira également un contrat de service Premium pour les turbines pour une durée allant jusqu'à 25 ans.

" Avec le N163/6.X et son pack pour climat froid incluant le système avancé anti-givrage, nous livrons une fois de plus nos solutions éprouvées et hautement efficaces, adaptées aux conditions exigeantes en Suède ", a déclaré Till Junge, vice-président région nordique du groupe Nordex.

Valeurs associées

NORDEX SE O.N.
34,940 EUR XETRA +0,75%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank