Nordex a reçu une nouvelle commande de la société suédoise OX2
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 10:52
Le parc éolien de Fageråsen sera construit dans la commune de Malung-Sälen, située au sud-ouest de Malung dans la région de Dalarna en Suède. Le projet est prévu pour être opérationnel début 2028.
La commande comprend 27 turbines Nordex N163/6.X et représente une capacité installée totale de 189 MW.
Les éoliennes seront équipées de modifications pour climat froid, standard dans la région nordique, et seront équipées du système avancé anti-givrage de Nordex.
Nordex offrira également un contrat de service Premium pour les turbines pour une durée allant jusqu'à 25 ans.
" Avec le N163/6.X et son pack pour climat froid incluant le système avancé anti-givrage, nous livrons une fois de plus nos solutions éprouvées et hautement efficaces, adaptées aux conditions exigeantes en Suède ", a déclaré Till Junge, vice-président région nordique du groupe Nordex.
Valeurs associées
|34,940 EUR
|XETRA
|+0,75%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , et en hausse de 0,17% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,46% pour le Nasdaq. .IXIC : * PALANTIR ... Lire la suite
-
Le géant français de la publicité Publicis a dépassé ses objectifs en 2025, grâce à des investissements dans l'intelligence artificielle (IA), mais est sanctionné en Bourse après des prévisions plus prudentes pour l'année en cours. Le revenu net du groupe (le chiffre ... Lire la suite
-
Un juge américain examinera mercredi la requête de victimes du criminel sexuel américain décédé Jeffrey Epstein, qui veulent fermer l'accès au site gouvernemental consacré à l'affaire après la publication de leurs noms dans des documents désormais publics. "Je ... Lire la suite
-
Le Kremlin dit que l'Inde n'a donné aucune indication sur un éventuel arrêt des achats de pétrole russe
Le Kremlin a indiqué mardi n'avoir reçu aucune information de l'Inde concernant un éventuel arrêt de ses achats de pétrole russe, à la suite de l'annonce par Donald Trump d'un accord commercial avec New Delhi. "Jusqu'à présent, nous n'avons entendu aucune déclaration ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer