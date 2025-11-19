 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 999,37
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nordex a reçu une nouvelle commande de BMR energy solutions en Allemagne
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 15:11

Le groupe a reçu une nouvelle commande de BMR energy solutions GmbH pour fournir et installer des éoliennes en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne.

Le groupe Nordex livrera trois turbines N163/6.X pour le parc éolien ' Heinsberg-Boverath ', qui a une capacité totale de 21 MW.

La commande inclut également un contrat de service premium pour les turbines sur 20 ans.

En plus du projet Heinsberg-Boverath de 21 MW, le groupe Nordex a déjà reçu de nombreuses autres commandes de BMR en Allemagne cette année.

Depuis janvier 2025, le promoteur du projet basé à Geilenkirchen a commandé des éoliennes supplémentaires d'une capacité totale de 88,8 MW auprès de Nordex, incluant des unités des modèles N149/5.X ainsi que N163 des classes 5.X et 6.X.

Les éoliennes seront utilisées dans les parcs éoliens de Bedburg, Wanlo, Geilenkirchen, ainsi qu'à Heinsberg-Boverath dans le district minier rhénan et à Willich sur le Bas-Rhin.

Les installations devraient entrer en service en 2026 et 2027.

Valeurs associées

NORDEX SE O.N.
27,100 EUR XETRA +1,80%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank