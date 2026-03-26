Nordex a reçu une commande de 28 MW en Saxe-Anhalt en Allemagne
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 11:52
Nordex livrera trois turbines N163/6.X avec une hauteur de moyeu de 164 mètres, ainsi qu'une N163/6.X supplémentaire sur une tour en acier de 118 mètres.
La commande inclut également un contrat de service premium de 15 ans, garantissant une grande disponibilité technique des machines.
L'installation des turbines est prévue pour le printemps 2027 ; la mise en service devrait être achevée à l'été de la même année.
Selon la Federal Network Agency, 59 nouvelles éoliennes d'une capacité totale de 330,8 MW ont été installées en Saxe-Anhalt en 2025. Au total, environ 2 760 turbines sont actuellement en service avec une capacité d'environ 5,8 GW.
D'ici 2028, près de 300 éoliennes supplémentaires et environ 1,9 GW de capacité devraient être ajoutés.
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