 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nordex a reçu une commande de 200 MW au Canada
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 10:17

Nordex Group a reçu une commande de 200 MW au Canada pour la province du Nouveau-Brunswick. Le nom du client et du parc éolien ne sont pas divulgués.

L'entreprise fournira 34 turbines N163/5.X totalisant 200 MW à un projet de parc éolien au Nouveau-Brunswick. L'accord inclut également un contrat de service de 30 ans.

Les turbines à climat froid seront également équipées du système avancé anti-givrage et seront livrées à partir de la mi-2027.

Manav Sharma, DG Amérique du Nord du groupe Nordex, a déclaré : " Alors que le Canada privilégie de plus en plus les sources d'énergie renouvelable pour respecter ses engagements climatiques, nos turbines, conçues pour les régions climatiques froides, nous positionnent bien pour servir nos clients dans les années à venir et participer à l'histoire de croissance du Canada. "


Valeurs associées

NORDEX SE O.N.
28,7000 EUR XETRA -2,84%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 16.12.2025 11:21 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,4% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,56% pour le Nasdaq .IXIC . * FORD F.N

  • Un boucher manipule des morceaux de porc sur un étal de marché à Madrid
    La Chine abaisse les droits de douane sur la viande de porc en provenance de l'UE
    information fournie par Reuters 16.12.2025 11:20 

    par Daphne Zhang, Ella Cao et Lewis Jackson La Chine a drastiquement réduit mardi les droits de douane sur les importations de porc depuis l'Union européenne (UE) après une enquête de 18 mois considérée comme une réponse aux droits de douane imposés par le bloc ... Lire la suite

  • Un véhicule militaire calciné appartenant aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) abandonné sur le bord de la route à Luvungi, le 13 décembre 2025 ( AFP / Jospin Mwisha )
    RDC: le groupe armé M23 affirme qu'il va se retirer d'Uvira, à la demande de Washington
    information fournie par AFP 16.12.2025 11:20 

    Le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda a affirmé mardi qu'il allait retirer ses forces d'Uvira dans l'est de la RDC, à la demande de Washington, qui avait promis de répondre à une "claire violation" de l'accord de paix. Après s'être emparé des grandes villes ... Lire la suite

  • Photo d'Ahmed al Ahmed fournie par les autorités locales le 15 décembre 2025 à l'hôpital St George de Sydney ( NSW Premier's Department / Handout )
    En Syrie, un village célèbre le "héros" qui a sauvé des vies en Australie
    information fournie par AFP 16.12.2025 11:19 

    Dans le village de Neirab en Syrie, les habitants se disent tous fiers de leur fils Ahmed al Ahmed, le "héros" de la plage de Bondi en Australie, qui a réussi à arracher le fusil d'un des auteurs de l'attentat antisémite. "C'est une fierté pour nous et pour la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank