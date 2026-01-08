Nordex a reçu plusieurs nouvelles commandes en Espagne
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 12:38
Un total de 38 éoliennes de divers types avec une capacité combinée de 245,8 MW seront installées dans les provinces de Teruel, Navarre, Burgos et Leon
.
Les projets dans la province de Teruel utiliseront des éoliennes N163/6.X ainsi qu'une seule turbine N175/6.X.
En Navarre, les installations vont porter sur des turbines N163/6.X, N133/4800 et N163/5.X, tandis qu'un projet à Burgos sera équipé de turbines N149/5.X
.
Nadara, l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie (IPP) d'Europe pour l'éolien terrestre, a commandé 12 turbines N163/6.X pour un parc éolien situé dans la province de Leon.
Le projet Castillo 1 sera mis en service au premier trimestre 2027. Le parc éolien sera exploité avec une puissance de 75 MW.
Chaque commande inclut un contrat de service premium à long terme afin d'assurer une haute disponibilité et des rendements énergétiques optimaux
" À travers tous ses nouveaux projets, le Groupe Nordex consolide davantage sa présence sur le marché espagnol, où en 2025 il conserve à nouveau une position de leader concernant les nouvelles commandes. " a déclaré Francisco Cejudo, directeur des ventes Espagne chez Nordex Group.
