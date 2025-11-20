Nordex a obtenu une nouvelle commande pour le parc éolien de Drumnahough en Irlande
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 12:44
Ce parc fournira une capacité totale installée d'environ 60 MW. Dans le cadre de la commande, Nordex garantira également un accord de service premium à long terme.
La livraison et l'installation des turbines devraient commencer en 2027. L'accord soutient l'objectif de l'Irlande d'étendre davantage les énergies renouvelables et de faire progresser l'énergie éolienne dans la région.
En 2023, SSE Renewables avait déjà commandé 29 turbines au groupe Nordex pour son parc éolien Yellow River de 101 MW à Offaly, en Irlande.
Les deux entreprises ont annoncé une nouvelle commande pour deux projets éoliens terrestres supplémentaires en Espagne, totalisant 42 MW.
' Grâce à l'adéquation du N133 aux emplacements à forte fréquence de vents et à notre engagement de service à long terme, chez Nordex, nous sommes fiers de continuer à assurer notre engagement en tant que partenaire de confiance et fiable dans le secteur terrestre irlandais. ' déclare Jason Welch, directeur général UK & Ireland chez Nordex Group.
